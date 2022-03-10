Приглашают на выставку о ботанической иллюстрации и цветочный обмен

В библиотеке им.Л.Н.Толстого в субботу, 12 марта, состоится открытие персональной выставки Инны Заики «Ботаническая иллюстрация».

Архитектор, преподаватель СевГУ, аспирант Никитского ботанического сада работает в специфическом художественном жанре, который объединяет в себе научную точность и мастерское живописное исполнение. Представленные на выставке иллюстрации И.Заики являются частью проекта «Цветы терапевтических садов», реализуемого в рамках научно-исследовательского проекта СевГУ «Концепция ландшафтно-градостроительного развития территории объектов здравоохранения Севастополя».

Специалисты библиотеки подготовили аудио-комментарии о терапевтическом эффекте и лекарственном использовании каждого проиллюстрированного растения.

В программе мероприятия запланирован «Цветочный обмен». Все желающие смогут безвозмездно поделиться или обменяться своими растениями. Для обмена принимаются комнатные растения без признаков болезни в пластиковых или керамических горшках; семена; черенки или ростки; цветоводческая атрибутика: горшки, лейки и прочие.

Открытие выставки и творческая встреча с автором начнутся в 14.00. Выставка продлится до конца марта.