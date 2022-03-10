Приглашают на военно-исторический фестиваль

Ежегодный фестиваль «Мартыновский овраг — рубеж героев!» состоится 27 марта.

В этом году он посвящен 80-летию парада, проведенного в Мартыновском овраге 25-й стрелковой ордена Ленина Краснознаменной дивизией им.Чапаева.

С ноября 1941 по июнь 1942 года в Мартыновском овраге размещался командный пункт Чапаевской дивизии. 24 марта 1942 года, воспользовавшись относительным затишьем, советское командование предприняло беспрецедентный ход: для поднятия боевого духа солдат было решено провести военный парад, посвященный 24-й годовщине со дня основания дивизии. За всю историю Великой Отечественной войны этот парад стал единственным, проведенным частями соединения непосредственно рядом с передним краем боевых действий. Прямо с парада бойцы легендарной дивизии ушли на передовую и вступили в бой с неприятелем.

После окончания войны ветераны этого соединения ежегодно собирались в Мартыновском овраге, чтобы почтить память павших товарищей. С 2014 года фестиваль проводится ежегодно.

Гости мероприятия станут свидетелями реконструкции военного парада, увидят захватывающий эпизод боевых действий, воссозданный участниками военно-исторических клубов страны. В программе также музейные выставки, фронтовые песни, полевая кухня и ретрофотоателье.

Фестиваль организован Музеем обороны Севастополя при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Российского военно-исторического общества.

Место проведения: Инкерман, Мартыновский овраг, Цыганская балка, 3-й кордон Мекензиевского лесничества.

Для гостей будет организована работа общественного транспорта. Начало мероприятия в 12.00.