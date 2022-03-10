Новый детективный роман Ольги Басковой рассказывает о коварной искусительнице

«Диадема Марии Тарновской» — так называется очередной детективный роман севастопольской писательницы Ольги Басковой (Сиваковой). Это уже сороковая книга, выпущенная автором в издательстве «Эксмо».

«Диадема Марии Тарновской» — так называется очередной детективный роман севастопольской писательницы Ольги Басковой (Сиваковой). Это уже сороковая книга, выпущенная автором в издательстве «Эксмо».

Как рассказала О.Баскова «Севастопольской газете», в основе сюжета «Диадемы...» — история известной русской мошенницы, которая обладала удивительным даром влюблять в себя мужчин. Причем настолько, что они были готовы ради нее на все.

Интересно, что внешне никто не считал Марию Тарновскую безусловной красавицей, но чего только мужчины не делали ради нее! Даже семейные не останавливались ни перед чем, осыпая коварную искусительницу деньгами и переписывая на нее имущество.

Вместе со своим любовником, которого, к слову, она тоже обобрала до нитки, М.Тарновская задумала убийство графа Комаровского ради большого наследства. Но плану не суждено было сбыться из-за множества ошибок, которые парочка допустила, реализуя свой преступный замысел. Полицию заинтересовало сомнительное завещание графа, согласно которого гениальная авантюристка получала наследство даже в случае его насильственной смерти. Преступление удалось предотвратить, а предприимчивую дамочку и ее сообщника — посадить за решетку.

Что же вы думаете! Отсидев восемь лет, М.Тарновская вышла на свободу и уехала в Америку. Со временем появились сведения, что и за океаном дама продолжила заниматься любовными авантюрами.

Книга — остросюжетный детектив, основанный на реальных событиях. На написание «Диадемы Марии Тарновской» у О.Баскаковой ушло четыре месяца. На вопрос, откуда интерес к данной теме, автор ответила, что личность Тарновской ее заинтересовала, поскольку та включена в плеяду великих русских мошенников. Некоторым из них посвящены прежние детективы О.Баскаковой.

Свою новую книгу М.Баскакова называет романом в романе.

— Одна сюжетная линия касается 19 века, вторая — раскручивается в наши дни. Понятно, что современную линию пришлось придумывать, но с учетом фактов биографии главной героини. Девичья фамилия Тарнавской Орурк. Ее предки происходили из знатного, но обедневшего ирландского рода О`Рурк. У героини была фамильная диадема, которая уже в наше время по сюжету оказывается у женщины, возглавляющей некую фирму. Обладание диадемой стоило ей жизни.

Разобраться во всех хитросплетениях этой детективной истории можно, прочив саму книгу. Судя по всему, запоем.