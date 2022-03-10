К Мраморному пляжу ищут альтернативный маршрут

Из-за строительства в Балаклаве яхтенной марины планируют закрыть проезд и проход по Таврической набережной. Если ограничения вступят в силу, то один из балаклавских пляжей, «Мраморный», станет недоступным для отдыха.

Из-за строительства в Балаклаве яхтенной марины планируют закрыть проезд и проход по Таврической набережной. Если ограничения вступят в силу, то один из балаклавских пляжей, «Мраморный», станет недоступным для отдыха.

Продолжит ли пляж работать и на что надеяться этим летом местным и туристам, «Севастопольская газета» спросила у главы Балаклавского муниципального округа Евгения Бабошкина.

— Пока не могу ответить на вопрос. В связи с планируемой реконструкцией Таврической набережной дорога на пляж уже должна была быть закрытой, но до сих пор этого не произошло, — сообщил Е.Бабошкин.

По его словам, администрация Балаклавы понимает складывающуюся ситуацию и пытается проработать альтернативный маршрут к месту отдыха.

— У нас есть идеи, но озвучивать их на данный момент, считаю, несвоевременным. Предполагаем, что в этом году пляж все-таки будет работать, хотя в сложившейся геополитической обстановке делать какие-то прогнозы тяжело, — уточнил глава муниципального округа.

Правительство Севастополя в конце 2021 года заключило контракт стоимостью 9,4 млрд рублей с ПАО «Мостотрест» на строительство яхтенной марины. Проект реализуется за счет средств федерального бюджета в рамках госпрограммы социально-экономического развития Крыма. Кроме того, планируется привлечь около 14 млрд рублей в виде инвестиций.

Строительство должно начаться в первом квартале 2022 года и завершиться в 2025 году. На первом этапе работ, до конца 2022 года, планируется реконструировать Таврическую набережную, затем — набережную Назукина. Закрытие бухты при этом не планируется.