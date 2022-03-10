Хлеба собрали много, а винограда мало

В 2021 году севастопольские сельхозпроизводители произвели в два раза больше зерна и зерновых культур, чем годом ранее. А вот сбор винограда существенно сократился.

В 2021 году севастопольские сельхозпроизводители произвели в два раза больше зерна и зерновых культур, чем годом ранее. А вот сбор винограда существенно сократился.

По данным Крымстата, в прошлом году сбор зерновых и зернобобовых культур в Севастополе составил 1227,0 тонн, что в два раза больше, чем в 2020 году. При этом сбор плодов и ягод относительно уровня 2020 года сократился на 1,2%; а винограда — на 18,5%.

На конец декабря прошлого года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах составило 1176 голов, что на 2,4% меньше по сравнению с аналогичной датой предыдущего года. Из них коров — 595 (на 5,3% меньше), свиней — 582 (на 14,0% меньше), овец и коз — 939 (на 1,1% больше), птицы всех видов — 44 672 (на 0,5% больше).