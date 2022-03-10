Детей из зон боевых действий будут лечить бесплатно

Решение об этом приняли 10 марта на заседании правительства Севастополя.

Решение об этом приняли 10 марта на заседании правительства Севастополя.

Речь идет о реализация мероприятий по медицинской социальной реабилитации и социальной адаптации детей, возвращаемых из зон боевых действий.

По словам и.о.директор департамента труда и социальной защиты населения Елены Бардаковой, комплекс мер был принят на федеральном уровне, основанием для их принятия стала ситуация, которая сложилась на Ближнем Востоке.

— Все субъекты Российской Федерации начали реализовывать этот комплекс мер, начиная с конца 2021 года, как только поступили типовые алгоритмы из Министерства труда и соцзащиты РФ, — пояснила чиновница.

Она также сообщила, что представляемым документом департамент соцзащиты назначается уполномоченным органом по координации этой работы и утвердить состав и положения межведомственной рабочей группы.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев одобрил эту работу, добавив, что в связи с происходящими событиями ее нужно организовывать, поскольку она может получить актуальность и в дальнейшем.