Новости Севастополя

Детей из зон боевых действий будут лечить бесплатно

Решение об этом приняли 10 марта на заседании правительства Севастополя.

Решение об этом приняли 10 марта на заседании правительства Севастополя.

Речь идет о реализация мероприятий по медицинской социальной реабилитации и социальной адаптации детей, возвращаемых из зон боевых действий.

По словам и.о.директор департамента труда и социальной защиты населения Елены Бардаковой, комплекс мер был принят на федеральном уровне, основанием для их принятия стала ситуация, которая сложилась на Ближнем Востоке.

— Все субъекты Российской Федерации начали реализовывать этот комплекс мер, начиная с конца 2021 года, как только поступили типовые алгоритмы из Министерства труда и соцзащиты РФ, — пояснила чиновница.

Она также сообщила, что представляемым документом департамент соцзащиты назначается уполномоченным органом по координации этой работы и утвердить состав и положения межведомственной рабочей группы.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев одобрил эту работу, добавив, что в связи с происходящими событиями ее нужно организовывать, поскольку она может получить актуальность и в дальнейшем.

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