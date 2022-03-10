Амбулаторный пункт на ул.Юмашева прекратил прием ковидных пациентов

В связи со снижением заболеваемости новой кононавирусной инфекцией в Севастополе амбулаторный пункт, расположенный по адресу ул.Юмашева, 4-А, с 10 марта не принимает пациентов с признаками острых респираторных инфекций и covid-19.

В связи со снижением заболеваемости новой кононавирусной инфекцией в Севастополе амбулаторный пункт, расположенный по адресу ул.Юмашева, 4-А, с 10 марта не принимает пациентов с признаками острых респираторных инфекций и covid-19.

«Медицинские учреждения города полностью справляются с нагрузкой, поэтому дополнительный пункт приема прекращает свою работу. Для сравнения, если при открытии пункт принимал до 200 человек в день, то в последнее время количество пациентов в день не достигало и 20 человек», — сообщили в департаменте здравоохранения.

Амбулаторный пункт для приема пациентов с симптомами ОРВИ и коронавируса работал с 25 января — в период роста заболеваемости, когда увеличилась нагрузка на поликлиники.

Всего за время работы в медучреждении приняли более 3 800 человек.

Теперь в здании проведут дезинфекцию, а с 14 марта начнут проводить диспансеризацию взрослого населения. На Юмашева, 4-А будут обследовать жителей, прикрепленных к поликлиникам Первой городской больницы.

Записаться на прохождение диспансеризации можно по телефонам:

+7 (8692) 41-71-77 – единая регистратура;

8 (800) 5-800-800 – с мобильных телефонов;

0 (800) 5-800-800 – со стационарных телефонов.