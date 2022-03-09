Сократили часть ковидных коек

Количество больничных коек, предназначенных для лечения заболевших covid-19, а также пациентов, чье состояние оценивается, как подозрительное, сократили.

Количество больничных коек, предназначенных для лечения заболевших covid-19, а также пациентов, чье состояние оценивается, как подозрительное, сократили.

Такая информация опубликована на сайте правительства Севастополя.

Так, сообщается, что в городской больнице №1 им. Н.И.Пирогова количествл коек под ковидных пациентов уменьшено на 158 единиц.

Таким образом, в настоящее время в Севастополе развернута 791 койка (было в пик заболеваемости 949). Нынешний ковидный коечный фонд заполнен на 55%.

В правительстве напомнили, что в 2020 году медицинские работники и пациенты из отделения травматологии были переведены в хирургический корпус городской больницы №1. Теперь врачи отделения и пациенты вернутся в профильный лечебный корпус, что стало возможным благодаря снижению уровня заболеваемости. Так, за последние сутки были госпитализированы только 8 человек, всего же в ковидных стационарах сейчас лечатся 439 пациентов.

Пресс-служба правительства Севастополя сообщает, что на утро 9 марта в городе зарегистрировано 136 новых случаев заболевания COVID-19, скончались шестеро в возрасте от 49 до 93 лет.

Всего за время пандемии в Севастополе заболели 78 714 человек, выздоровели 75 098.