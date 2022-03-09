Сняты ограничения на посещение театров, кинотеатров и спортзалов

В правительстве Севастополя приняли решение о снятии ограничений на посещение театров, кинотеатров, спортзалов, а также экскурсий, которые проводятся в помещениях.
Об этом сообщается на сайте правительства Севастополя.
Изменения продиктованы рекомендаций Роспотребнадзора и внесены в указ Губернатора города Севастополя № 14-УГ «О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности».
Кроме того, отменена прежняя рекомендация о переводе 50% сотрудников на дистанционную работу.
Среди ограничений, которые пока продолжают действовать — самоизоляция для беременных и лиц с хроническими заболеваниями.