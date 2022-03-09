Преступность в Севастополе продолжает расти

Количество тяжких преступлений в городе в прошлом году увеличилось на 7%.

Количество тяжких преступлений в городе в прошлом году увеличилось на 7%.

По данным МВД России, предоставленным Крымстату, в 2021 году в Севастополе зарегистрировано 6136 преступлений, что на 0,5% больше, чем в 2020 году.

Из этого числа — 1567 преступлений (25,5%) отнесено к тяжким и особо тяжким. Их на 7% было больше, чем за 12 месяцев предыдущего года.

Напомним, в январе – декабре 2020 года в Севастополе было зарегистрировано 6104 преступления, что на 44% больше, чем за тот же период 2019 года. Из них также четверть (1464) относились к тяжким и особо тяжким.