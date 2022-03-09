Погибший в ДТП водитель был в розыске

Угнанный автомобиль попал в аварию. Погибший водитель был не пристегнут и в розыске за незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере.

Угнанный автомобиль попал в аварию. Погибший водитель был не пристегнут и в розыске за незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере.

Как сообщила заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Севастополю Мария Нажа, ДТП произошло 9 марта в 13.30 у дома №33А на ул.Правды. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Chery Tiggo, двигаясь со стороны пр.Героев Сталинграда в направлении Бухты Казачья, при повороте на левом закруглении дороги не справился с управлением, произвел наезд на бордюрный камень справа, выехал за пределы проезжей части дороги, по инерции совершил наезд на световую опору. Автомобиль опрокинулся.

Водитель и пассажир, который находился на переднем пассажирском сидении, не были пристегнуты ремнями безопасности. В результате ДТП водитель погиб, а 21-летний пассажир госпитализирован.

В ходе осмотра места происшествия каких-либо документов, удостоверяющих личность водителя полиция не обнаружила.

Позже выяснилось, что Chery Tiggo был угнан. Его хозяйка накануне потеряла ключ от автомобиля. О ДТП с ее транспортным средством она узнала от сотрудников полиции, после чего написала заявление об угоне.

Полицейские установили, что погибший в ДТП — житель Республики Татарстан, 1987 года рождения. Он разыскивался сотрудниками правоохранительных органов г.Набережные Челны за совершение преступления, предусмотренного п.«г» ч. 4 ст. 228-1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в крупном размере).