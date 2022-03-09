Пляж «Васили» закрыт на неопределенный срок

На месте перед спуском на пляж установлен предупреждающий информационный щит и ограждение. Территория пляжа также огорожена.

На месте перед спуском на пляж установлен предупреждающий информационный щит и ограждение. Территория пляжа также огорожена.

После недавнего обвала скальных камней на деревянные торговые павильоны на пляже «Васили», специалисты Севприроднадзора провели обследования территории и вынесли заключение: на пляже находиться небезопасно.

— У нас там запланирован был ремонт лестницы, мы эту историю приостановили. Пляж опасно эксплуатировать, без того, чтобы сделать сооружения укрепительные. Это очень дорогостоящее мероприятие, в том числе и предупредительные работы по обвалам, то есть сделать это уже механическим способом. Чтобы все сделать правильно нужно дополнительное финансирование, — сообщил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Во избежание несчастных случаев, глава горхоза предостерег горожан от посещения пляжа «Васили».

Руководитель отдела охраны труда и безопасности ГБУ «Парки и скверы» (оператор пляжа) Сергей Бершадский подтвердил закрытие пляжа на неопределенный период. По его словам, сейчас информация Севприроднадзора анализируется и решается вопрос о дальнейших действиях.