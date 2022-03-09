Открылась персональная выставка художника Игоря Шипилина

В Севастополе, в арт-отеле «Украина» открылась персональная выставка Игоря Шипилина. В экспозиции представлено 55 произведений живописи.

В Севастополе, в арт-отеле «Украина» открылась персональная выставка Игоря Шипилина. В экспозиции представлено 55 произведений живописи.

Основная тематика работ — лирический крымский пейзаж. Работы отличает искренность, тихая красота и поэзия. Романтик и мечтатель, И.Шипилин создает теплый, светлый гармоничный мир, понятный и созвучный зрителю.

Картины художника узнаваемы и неповторимы, как и природа крымской земли, которую он воспевает в каждом своем полотне. Казалось бы самые простые вещи — цветение деревьев, степных трав, полет чаек, рыбалка или рыбацкий поселок — все в его этюдах приобретает философский смысл, экзистенциальное значение.

«Если есть гармония — значит, есть живопись, есть вибрация, есть отдача», — говорит художник.

По словам заместителя директора музея им.Крошицкого Людмилы Смирновой, выставка камерная, очень севастопольская. «Его работы проникнуты теплом и светом, таким же, каким наполнен и сам автор — человек добрый и отзывчивый», — отмечает искусствовед.

«Эта выставка получилась красивой, цельной и главное - живой. Вот факт, который для меня бесспорен. Ее можно разглядывать так и эдак, влюбляясь то в одно полотно, то в другое, и каждое что-то в тебе меняет», — делится впечатлениями друг и преданный зритель художника Ольга Базурина.

Пространство его картин уютное, атмосферное, комфортное, пригодно для размеренной, повседневной,счастливой человеческой жизни, в которой есть место вечному и мимолетному. За эти качества и настроение ценят и любят его творчество севастопольцы и гости города.

Картины можно увидеть в вестибюле арт-отеля «Украина» до 25 марта.