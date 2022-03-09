Наша Графская пристань

Это не просто открыточная достопримечательность для туристов, а очевидец и участник всех событий, происходивших в Севастополе на протяжении всей его истории.

Это не просто открыточная достопримечательность для туристов, а очевидец и участник всех событий, происходивших в Севастополе на протяжении всей его истории.

Шлюпочный причал

Экскурсоводы обязательно рассказывают туристам, что Графская пристань — это парадный выход города к его бухтам, и о том, что по сбегающим к морю гранитным ступеням командующий Черноморским флотом спускается, чтобы выйти в море на катере и принять военно-морской парад в день Военно-Морского Флота.

Туристы восхищаются белоснежной двойной балюстрадой входных колонн, но удивляются виду простого деревянного шлюпочного причала, под которым гулко плещется море. Это потом они узнают, что деревянный причал был построен по приказу вице-адмирала Федора Клокачева в 1783 году, а через четыре года к приезду императрицы Екатерины II пристань благоустроили и назвали в ее честь — Екатерининской.

Это название, как и все другие, которыми пристань называли в разные исторические периоды, не прижилось. Исключение составило лишь «Графская», которое было дано в честь одного из командующих Севастопольской эскадрой графа Марко Войновича. Именно здесь он предпочитал садиться в свою шлюпку.

История одной колоннады

Намерение привести пристань в более респектабельный вид появилось у адмирала Михаила Лазарева в 30-е годы 19 века, как известно, он был большим поклонником классической архитектуры. Сначала деревянные ступени заменили на каменные, а в 1837 году военный инженер-полковник Джон Уптон приступил к проектированию входной колоннады. На работу ушел год, о чем свидетельствуют документы, которые хранятся в Севастопольском архиве.

Проект представили тогдашнему царю Николаю I, который высочайше утвердил все, кроме... колоннадной галереи, портика и аттика, которые впоследствии и стали главным украшением пристани.

Адмирал Лазарев был убежден в необходимости вернуть колоннаду в проект, и после многочисленных попыток ему удалось-таки настоять на этом — чертеж колоннады утвердили в 1844 году, а в 1846-м два ряда белоснежных колонн уже украсили вход на пристань.

От песчаника до мрамора

После того, как построили колоннаду с аттиком, на которой теперь значится дата ее создания — 1846, — пристань заметно преобразилась. Еще большую торжественность ей придала установка у основания каменной лестницы мраморных львов. Заметим, львы там были и прежде, но из песчаника, поэтому со временем они пришли в негодность.

Новые скульптурные изображения львов, а также четыре мраморные античные статуи в нишах — экседрах изготовил итальянский скульптор из города Карарры Фердинандо Пелличио. Увы, на сегодня из четырех статуй сохранились только две.

Интересно, что изначально внутренняя часть ниш, в которых они установлены, была выкрашена масляной краской вишневого цвета, который, как предполагалось, должен выгодно оттенять белизну мрамора античных фигур. Однако со временем вишневый заменили на белый. Таким он остается и теперь, правда, небрежно выполненная штукатурка, особенно за самими фигурами, явно не добавляет ощущения опрятности. Да и белый цвет из-за отсутствия должного ухода приобрел серый оттенок.

А мраморные львы... они и по сей день величаво лежат на своих местах, словно стерегут покой пристани.

Теперь еще о двух строениях — караульных домиках, которые расположены по обе стороны от колоннады. Они были построены по проекту капитан-инженера Роде, с расчетом, что они еще больше подчеркнут монументальность пристани.

С архитектурной точки зрения, Графская пристань — «это два небольших квадратных павильона, без окон, с пилястрами по углам двумя экседрами на фасадах. Павильоны соединены двумя рядами каннелюрованных (с вертикальными бороздами) дорических колонн по шесть в каждом ряду, которые поддерживает архитрав (камень, перекрывающий пролет между колоннами). Такое описание приведено в путеводителе Евгения Веникеева «Архитектура Севастополя».

В целом, благодаря удачно найденным архитектурным пропорциям, пристань имеет величественный и монументальный вид. И к тому же...

Каждый камень историей дышит

Эти камни помнят много исторических событий — давних и не очень. После знаменитой Синопской победы в ноябре 1853 года именно сюда возвращались корабли под командованием Павла Нахимова, а севастопольцы восторженно встречали их.

Одним из самых трагических моментов в истории Графской пристани стала Крымская война. Так, 26 августа 1855 года, когда у самого причала взорвалась баржа, груженная порохом, пристань оказалась разрушенной. Ее полностью отстроили и вернули в первоначальный вид в 1867 году.

Отсюда в 1920 году навсегда уходили корабли с офицерами Белой гвардии, беря курс на Бизерту, о чем до сих пор напоминает Памятная доска «В память о соотечественниках, вынужденных покинуть Родину в ноябре 1920 года», укрепленная на подпорной стене у самого деревянного причала.

Новые несчастья свалились на пристань во время Великой Отечественной войны: это были серьезные повреждения, по праву приравненные к боевым ранениям, — результат попадания осколков снарядов и бомб.

О событиях Великой Отечественной войны напоминает памятная доска на противоположной подпорной стене, с правой стороны пристани.

«Здесь, ведя бой с противником, 12 ноября 1941 года, погиб крейсер «Червона Украина». Личный состав корабля сошел на берег и самоотверженно сдерживал натиск врага на подступах к Севастополю».

24 августа 1963 года постановлением Совета министров Украинской ССР №970 Графская пристань обрела статус памятника архитектуры.