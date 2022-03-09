На юге России до конца недели будет холодно

Аномально холодная погода, свойственная февралю, установится на юге России до конца второй недели марта. Пройдет мокрый снег, сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«Аномально холодная погода нас ждет на всей европейской части страны, с севера холод распространяется к югу России. Температурный режим в среду и четверг на юге страны прогнозируется на 3-4 градуса ниже средних многолетних значений, в канун выходных — на 4-6 градусов. Холодными обещают быть и выходные, но к воскресенью заток холода прекратится. Тем не менее, до конца текущей недели на потепление рассчитывать не стоит, температура воздуха будет соответствовать больше февралю, нежели второй половине марта», — сказала она.

Регионы юга России будут находиться на окраине антициклона во власти атмосферных фронтов. Помимо аномально холодной погоды, там прогнозируют мокрый снег. Дневная температура ожидается на уровне 1-6 градусов тепла. На Ставрополье столбики термометров к полудню не будут превышать нуля градусов. Теплее всего будет в республиках Северного Кавказа на востоке Кавказского хребта.

В Крыму до конца недели временами будет идти мокрый снег, температура по ночам — до 10 градусов мороза, в дневное время — также со знаком минус. В горной местности по ночам будет идти снег, днем — мокрый снег, сохраняется лавиноопасность.