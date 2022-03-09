Модернизировать энергосети Крыма начнут с Южного берега

На модернизацию энергосетей на Крымском полуострове выделят около 20 млрд рублей, сообщил замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров в своем интервью о государственной инвестиционной программе, реализуемой на территории полуострова.

На модернизацию энергосетей на Крымском полуострове выделят около 20 млрд рублей, сообщил замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров в своем интервью о государственной инвестиционной программе, реализуемой на территории полуострова.

Интервью, опубликованом на сайте министерства, С.Назаров говорит, что начинать решать проблему модернизации энергосетей полуострова следует с Южного берега Крыма.

Как он пояснил, с точки зрения выработки мощностей вопрос был решен после строительства энергомоста и двух теплоэлектростанций — Балаклавской и Таврической ТЭС. Теперь же необходимо привести в состояние готовности распределительную систему полуострова.

«Сейчас в Крыму создано отдельное предприятие в форме акционерного общества, по сути, уже есть проектное решение по модернизации энергосети с достаточно большим объемом финансирования — около 20 млрд рублей», — заявил замминистра, подчеркнув, что именно участок от Севастополя до Алушты является самым слабым звеном.

По его информации, кроме строительства новых сетей, запланирована реконструкция питающих центров и распределительных сетей полуострова.

Напомним, что в апреле 2021 года заместитель министра энергетики Евгений Грабчак пообещал, что новую линию электропередач на Южный берег Крыма протянут по существующей трассе, с минимальной вырубкой заповедного зеленого фонда. По крайней мере, такое решение 14 апреля было принято на совещании замминистра и правительства Севастополя.

В ноябре 2021 года проект прокладки высоковольтных линий в направлении Южного берега правительство Севастополя отправило на доработку. Тогда речь шла о том, что по территории Гагаринского и Балаклавского районов энергосети не будут тянуть воздушным способом, кабель закопают в землю. Последнее связано с большим количеством охранных природных зон.

В феврале 2022 года было заявлено, что правительство Севастополя настаивает, чтобы новую линию электропередач на Южный берег Крыма протянули по старой трассе ЛЭП, с минимальной вырубкой заповедного зеленого фонда.