Для инфраструктуры в туриндустрии обнулили НДС

Правительство России поддержало введение нулевой ставки НДС для компаний, которые инвестируют в создание туристических объектов. Льготный НДС также смогут получить владельцы уже существующих гостиниц и иных средств размещения.

Правительство России поддержало введение нулевой ставки НДС для компаний, которые инвестируют в создание туристических объектов. Льготный НДС также смогут получить владельцы уже существующих гостиниц и иных средств размещения.

Как сообщил заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко, в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» для инвесторов, которые строят, предоставляют в аренду и управление туристические объекты — гостиницы и иные средства размещения, — будет введена нулевая ставка НДС. Она будет действовать пять лет с момента ввода этих объектов в эксплуатацию, в том числе после реконструкции.

Льготный НДС также смогут получить владельцы уже существующих гостиниц и иных средств размещения. Для них ставка будет действовать до 30 июня 2027 года.

«В связи со сложившейся ситуацией в ближайшее время прогнозируется значительное превышение спроса на отдых в России над предложением. Новая мера позволит поддержать гостинично-туристическую отрасль и создать условия для ее ускоренного развития», — сказал Дмитрий Чернышенко.

По информации Ростуризма, при введении нулевого НДС налоговые расходы в России ориентировочно составят до 16-19 млрд рублей по оказанию услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и кемпингах.