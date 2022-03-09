Благоустройство парка в Солнечном выполнили на бумаге

Завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора фирмы, обвиняемого в мошенничестве при реализации госконтракта на благоустройство.

Завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора фирмы, обвиняемого в мошенничестве при реализации госконтракта на благоустройство.

Следственным отделом по Ленинскому району города Севастополя установлено, что летом 2019 года между ГБУ «Парки и скверы» и генеральным директором фирмы был заключен контракт по благоустройству парка в поселке Солнечный Андреевского муниципального округа.

Подрядчик, достоверно зная, что работы исполнены не в полном объеме, дал указание внести в акты ложные сведения об их стопроцентной реализации, а начальник отдела госучреждения подписал подложные бумаги. Невыполненные работы были оплачены. В результате мошеннических действий бюджету Севастополя был причинен материальный ущерб на сумму свыше 4,5 миллиона рублей — в особо крупном размере.

В пресс-службе прокуратуры Севастополя уточнили, что в акты были внесены сведения об укладке тротуарной плитки определенных марок, в то время как фактически в парке была уложена плитка меньшей стоимости и полностью не соответствовавшая условиям контракта. Кроме того, внесены заведомо недостоверные сведения об использовании дважды идентичных материалов при выполнении работ по устройству основания под трубопровод, колодцев, промежуточных опор.

Для обеспечения возможности возмещения ущерба, взыскания штрафа или конфискации в ходе следствия наложен арест на транспортное средство и гараж обвиняемого.

В настоящее время расследование данного уголовного дела завершено, материалы направлены в прокуратуру для изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд по существу, сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю Ольга Постнова. Уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела ГБУ «Парки и скверы», обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, в настоящее время рассматривается в суде.

Как сообщала пресс-служба правительства Севастополя, в 2019 году проведено благоустройство 17 общественных пространств, как в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», так и в рамках соглашения между Правительством Севастополя и Правительством Москвы. Парк в п.Солнечный — в числе этих 17.

Справка

По данным портала Госзакупки, контракт на 30,1 млн рублей на выполнение работ по благоустройству парка между улицами Андреевская и Ветвистая в поселке Солнечный Андреевского муниципального округа был заключен ГУП «Парки и скверы» с ООО «Первая энергетическая компания» из Перьми.