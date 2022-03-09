Бизнесу помогут работать в условиях санкций

В Севастополе создан региональный штаб по координации разработки и реализации оперативных мер по поддержанию экономической стабильности.

В Севастополе создан региональный штаб по координации разработки и реализации оперативных мер по поддержанию экономической стабильности.

В его состав вошли председатель Законодательного собрания и депутаты, профильные вице-губернаторы и руководители департаментов, управляющие отделением Центрального банка, банков «Россия», РНКБ, «Генбанк», уполномоченный по защите прав предпринимателей города, руководители деловых ассоциаций.

«Сейчас вся страна объединилась вокруг нашего Президента, в том числе и для нового экономического рывка. Мы понимаем: первое, что нужно сделать, — поддержать бизнес в тот момент, когда меняются все налаженные поставки и финансовые системы», — отметил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, Севастополь в режиме санкционных ограничений живет уже восемь лет.

«Наш опыт развития в режиме изоляции сейчас пригодится и другим регионам. Кроме того, у нас есть отработанная система по поддержке бизнеса в период пандемии. Нам важно успешно внедрить федеральные практики и разрабатывать дополнительные меры по стимулированию бизнеса на региональном уровне, чтобы каждый предприниматель чувствовал себя защищенным, чтобы рабочие места не сокращались, а создавались. Думаю, вместе мы справимся с этой задачей», — считает губернатор.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Севастополе Илья Пестерников подчеркнул, что сейчас бизнесу необходима прямая поддержка.

«Нужны льготные кредиты, то есть, ставка процентная субсидированная, чтобы сохранить и предприятия, и численность сотрудников. Это важные меры. Также нужно максимально ограничить все проверки органами федерального и регионального контроля (надзора). Все плановые и внеплановые мероприятия важно приостановить, за исключением тех случаев, когда дело касается угрозы жизни и здоровью людей», - сказал Илья Пестерников.

Департамент экономического развития Севастополя прорабатывает региональные меры поддержки. Обсуждается, в том числе, снижение ставки налога на прибыль и УСН, отсрочка по уплате арендной платы за землю и госимущество во втором квартале 2022 года, расширение финансирования программы «Легкий старт», запуск дополнительных программ обучения на базе центра «Мой бизнес» и другие меры.

Региональный штаб по координации разработки и реализации оперативных мер по поддержанию экономической стабильности в Севастополе будет созываться раз в неделю. На следующем заседании обсудят итоговые решения по первым региональным мерам поддержки, говорится в сообщении пресс-службы правительства города.