Почти 250 иностранцев эвакуированы из Херсона в Крым на бронепоезде

Расчет бронепоезда Южного военного округа (ЮВО) обеспечил эвакуацию граждан нескольких государств с Украины по железной дороге, говорится в сообщении пресс-службы Черноморского флота.

«Сегодня из Херсонской области Украины на территорию Российской Федерации в город Армянск Республики Крым военнослужащими Южного военного округа были доставлены 248 граждан иностранных государств, в том числе 38 детей. <…> Безопасность доставки иностранных граждан в город Армянск Республики Крым обеспечил расчет бронепоезда Южного военного округа. В дальнейшем будет решаться вопрос по скорейшей доставке всех граждан иностранных государств на родину», — цитирует сообщение ТАСС.

Уточняется, что эвакуированы 166 граждан Турции, 41 гражданин Украины, а также граждане Египта, Азербайджана, Пакистана, Швеции, Италии, Бразилии, Марокко и Индии. Посадка на поезд, в который вошли пять пассажирских вагонов, была обеспечена близ населенного пункта Антоновка Херсонской области. Эвакуация обеспечивалась по заявкам от иностранных граждан, поданным в военную комендатуру Херсона.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожае