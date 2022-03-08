Эвакуированные с Украины хоккеисты из РФ, Казахстана и Белоруссии прибыли в Севастополь

Хоккеисты — граждане России, Казахстана и Белоруссии, игравшие за украинский клуб «Днепр», эвакуированны из Херсона с семьями, передает ТАСС .

Хоккеисты — граждане России, Казахстана и Белоруссии, игравшие за украинский клуб «Днепр», эвакуированны из Херсона с семьями, передает ТАСС.

В понедельник, 7 марта, в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что автобус с эвакуированными пересек границу и вскоре прибудет в Севастополь. Всего вывезены 24 человека, в том числе три ребенка. Всех их разместят в отеле «Аквамарин».

«[К губернатору Челябинской области Алексею Текслеру] обратились челябинские спортсмены, там их трое играло. Остальных [эвакуированных] забрали уже заодно. Из Казахстана есть ребята, из Белоруссии. <…> Всех легионеров, кто играл там, собрали. И еще пожилую семью, которая там застряла», — рассказал губернатор Севастополя М.Развожаев, подчеркнув, что эвакуация была бы невозможна без поддержки Черноморского флота.

Хоккеисты рассказали, что после начала специальной военной операции на Украине им советовали не покидать квартиры, и только через несколько дней они решились выйти за продуктами.

Супруга одного из спортсменов Мария Попова объяснила, что опасалась за свою семью, поскольку соседка знала, что они россияне.

«Боялись, что нас сдадут. Мы не спали 12 дней примерно, потому что каждую ночь слышали взрывы. Жили в кладовке, где не было окон, следуя инструкциям. В бункер мы не ходили, потому что там проверяли паспорта украинские», — рассказала М.Попова.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.