Беженцам из ДНР, ЛНР и с Украины медицинскую помощь окажут бесплатно

Беженцам с Украины, из Донецкой и Луганской народных республик будет оказана бесплатная медицинская помощь на территории России. Постановление об этом 6 марта подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Беженцам с Украины, из Донецкой и Луганской народных республик будет оказана бесплатная медицинская помощь на территории России. Постановление об этом 6 марта подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Люди смогут рассчитывать на бесплатное оказание первичной медико-санитарной помощи, вакцинацию и получение бесплатных лекарств по рецептам врачей. Также им будут оказывать бесплатную специализированную, в том числе высокотехнологичную, помощь, если она является неотложной.

По прогнозной оценке Минздрава, число эвакуированных граждан, которые могут обратиться за медицинской помощью, может достигнуть 150 тысяч человек.