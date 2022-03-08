Архитектурно-градостроительную концепцию развития Севастополя обсудили в Минкультуры России

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова провела рабочую встречу с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном. Стороны обсудили вопросы реконструкции и проведения восстановительных работ на объектах культурного наследия.

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова провела рабочую встречу с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном. Стороны обсудили вопросы реконструкции и проведения восстановительных работ на объектах культурного наследия.

Митрополит Тихон подробно рассказал о работе, которая ведется на территории историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический». «Здесь будут созданы музей Античности и Византии, центр археологии, музей истории Крыма и музей христианства. В планах создание центра для талантливых детей и молодежи гуманитарной направленности», − отметил митрополит Тихон.

Работы к 2024 году должны быть завершены. Кроме того, при раскопках были обнаружены более 500 тысяч уникальных артефактов, которые планируется в будущем передать в строящийся музей. При этом он отметил необходимость подготовки будущих специалистов, которые будут на постоянной основе работать в историко-археологическом парке.

По словам митрополита Тихона, продолжается работа по музеефикации объекта культурного наследия регионального значения «Береговые батареи № 12 и № 13».

«Музей-заповедник «Херсонес Таврический» — одно из самых посещаемых мест. Являясь уникальной исторической территорией, он стал свидетелем событий разных эпох и неизменно привлекает туристов. Необходимо детально проработать круглогодичные маршруты для посетителей», — подчеркнула О.Любимова.

В мероприятии приняли участие первый заместитель Министра культуры Российской Федерации Сергей Обрывалин, статс-секретарь − заместитель Министра культуры Российской Федерации Алла Манилова, заместитель культуры Российской Федерации Владимир Осинцев, заместитель Министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова и представители Московского архитектурного института, сообщила пресс-служба Министерства культуры РФ.