Весеннюю выставку устроили в окнах

Работы учащихся Севастопольской художественной школы, посвященные Международному женскому дню 8 марта, выставлены в ее окнах. Сделано это, чтобы добавить весеннего настроения прохожим.

Работы учащихся Севастопольской художественной школы, посвященные Международному женскому дню 8 марта, выставлены в ее окнах. Сделано это, чтобы добавить весеннего настроения прохожим.

Акция получилась неформальная и по-весеннему теплая, светлая. Все работы посвящены мамам, бабушкам, сестрам и вообще женщинам. Самые младшие ученики чаще всего рисовали цветы для своих мам.

По словам директора школы Александра Бурцева, число работ соответствует количеству больших окон помещения, где располагается школа. А рисунки, что не уместились в окнах, развесили внутри классов.

В окнах выставлены работы, выполненные гуашью. Вика Кормич (11 лет) нарисовала портрет учительницы, восьмилетняя Элина Рыбкина и пятнадцатилетний Дима Петров — цветочные букеты, Полина Яловая девяти лет изобразила своих маму и папу, а одиннадцатилетняя Настя Шебунова — желтые тюльпаны.

К сожалению, перед фасадом школы натянута красно-белая лента, предупреждающая об опасности падения камней с карниза здания, что не позволяет подойти к окнам достаточно близко.

На вопрос, каковы сегодняшние перспективы переселения школы в новое здание, А.Бурцев ответил, что активное строительство Школы искусств продолжается в Херсонесе, по адресу ул.Ерошенко, 19, и там художке обещают предоставить на безвозмездной основе 10 учебных аудиторий.

— Мы будем заниматься там, пока не построят школу в соответствие с госпрограммой. Будем надеяться, что когда-то наши мечты сбудутся, но к новому учебному году основную часть своих классов мы переведем на Ерошенко, — рассказал директор.

Старое помещение на улице Ленина пока останется за художественной школой, юридический адрес тоже не изменится.