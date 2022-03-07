В России действуют новые правила водительских медосмотров

Приказом Минздрава РФ №1092н от 24.11.2021 г., который вступил в действие с 1 марта, утверждена новая форма медицинского заключения.

Приказом Минздрава РФ №1092н от 24.11.2021 г., который вступил в действие с 1 марта, утверждена новая форма медицинского заключения.

В справке теперь предусмотрены отметки о результатах осмотров и обследований, проведенных врачами-специалистами. Она также должна содержать фамилию, имя и отчество врача, его подпись и печать медицинской организации.

Помимо этого необходима отметка о проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств в связи с возвратом водительского удостоверения после истечения срока лишения права на управление транспортом в случае,если прохождение обязательного медицинского освидетельствования требуется в соответствии с законодательством РФ об административных правонарушениях.

Анализы на наличие психоактивных веществ на определение хронического употребления алкоголя нужно проводить в следующих случаях: выявление психиатром-наркологом признаков заболевания (состояния), которое является противопоказанием к управлению транспортом;медосвидетельствование водителей при возврате удостоверения после истечения срока лишения права управлять ТС, если такое освидетельствование предусмотрено законом;возврат водительского удостоверения после отбытия наказания в виде лишения права управления транспортными средствами.

Медицинские заключения, выданные до вступления в силу вышеуказанного приказа, признаются действительными до истечения их срока.