В Крыму отменили QR-коды и социальную дистанцию

В Республике Крым с 7 марта отменены QR-коды при посещении общепита. Соответствующие изменения внесены в указ «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым».

В Республике Крым с 7 марта отменены QR-коды при посещении общепита. Соответствующие изменения внесены в указ «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым».

В частности, с 7 марта разрешен допуск без предъявления сертификата о вакцинации или QR-кода в рестораны, кафе, столовые, бары, буфеты, закусочные, на фуд-корты и в прочие аналогичные организации, салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, плавательные бассейны, фитнес-центры, кинотеатры (кинозалы), театры, библиотеки, музеи, цирки, к пешим и автобусным экскурсиям.

Разрешается деятельность предприятий общественного питания без ограничений по времени работы и ограничений по количеству посадочных мест.

Разрешается оказание услуг по организации и проведению зрелищно-развлекательных мероприятий (в развлекательных центрах и иных развлекательных заведениях, в том числе в детских досуговых и развлекательных организациях), работа караоке-клубов, кальянных, ночных клубов и танцевальных залов.

Кроме того, разрешено бронирование мест в средствах размещения и санаторно-курортных организациях, осуществление приема и размещения без предъявления сертификата или QR-кода. Также разрешена деятельность по предоставлению мест для временного проживания в хостелах.

Согласно документу, разрешено проведение спортивных мероприятий без установленного количества посетителей и участников, также участие в массовых спортивных мероприятиях разрешено без сертификата о прохождении вакцинации или QR-кода. Отменено ограничение количества участников при проведении публичных слушаний, сходов, собраний или конференций граждан и обеспечение социальной дистанции не менее 1,5 метра.

Указом отменены требования по осуществлению проверки сертификатов для посетителей общественных мест, ограничения по организации культурно-досуговых мероприятий в театрах, кинотеатрах, цирках, концертных организациях, культурно-досуговых учреждениях, экскурсионных услуг в музеях. Также отменены ограничения по количеству приглашенных участников при заключении брака в торжественной обстановке.

Но до особого распоряжения запрещено посещение пациентов, находящихся на стационарном лечении в медицинских организациях, говорится в сообщении управления информации и пресс-службы главы Республики Крым.

В Севастополе QR-коды при посещении общепита были отменены в конце декабря 2021 года.