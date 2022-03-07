Соревновались юные дизайнеры

Детский технопарк «Кванториум» Севастополя провел открытый межрегиональный конкурс «Про дизайн».

В течение последних четырех дней февраля 150 участников из 32 городов страны разрабатывали дизайн-проекты для пяти реальных заказчиков. Конкурс, устроители называют его хакатоном, проходил в онлайн-режиме, а потому участие в нем приняли ребята из Санкт-Петербурга, Магнитогорска, Екатеринбурга, Ижевска, Нижнего Новгорода, Перми, Ростова-на-Дону, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Воронежа, Вологды и других городов.

Возраст участников составил от 12 до 18 лет, и каждый из них мог выбрать творческое направление из четырех предложенных. Одно из них было связано с премьерой Севастопольского театра юного зрителя — спектаклем «Циолковский. Путь к звездам». Задание включало разработку сувенирной продукции на данную тематику — эмблем на футболку, сумку-шопер или брелок.

Как рассказали «Севастопольской газете» в пресс-службе Кванториума, выполнение этого задания предполагало глубокое изучение темы. Ребятам, прежде чем взяться за разработку дизайна, следовало узнать, кто такой Константин Циолковский и каков его вклад в развитие космонавтики. К слову, в этом им помогли специально организованные онлайн-лекции специалистов в области архитектуры и иллюстрации, а также профессиональные советы от известного дизайнера Алексея Кислова.

Среди других реальных заказчиков и спонсоров были «IT-куб. Борей», UX/UI-дизайн, технопарк «ИТ Крым» а также Севастопольская станция юных техников. Для одного необходимо было подготовить эскизы двух муралов, отражающих техническое направление обучения центра, другие были заинтересованы в разработке универсального дизайн-проекта электронной очереди, третьим был нужен макет росписи ворот и стен у входа в рыбный магазин. Севастопольская станция юных техников сделала заявку на разработку своего логотипа.

И вот 28 февраля жюри определило лучшие работы по каждому из направлений. В категории «Графический дизайн» первое место заняла Дарья Захарова из Тольятти. Именно в этой категории заказчиком выступил СевТЮЗ.

Ребята из Севастополя заняли первые места в двух других категориях конкурса. первое место в категории «Арт-дизайн» (эскиз мурала для здания центра цифрового образования «IT-куб. Борей») досталось Кристине Соколовой, а в категории UX/UI победила София Калиновская.