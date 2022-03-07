Собрали 10 тонн гуманитарной помощи для Донбасса

В Севастополе, на пл.Нахимова 6 марта прошла акция «Своих не бросаем». Жители города собирали гуманитарную помощь для жителей Луганской и Донецкой народных республик.

В Севастополе, на пл.Нахимова 6 марта прошла акция «Своих не бросаем». Жители города собирали гуманитарную помощь для жителей Луганской и Донецкой народных республик.

Акцию организовали волонтеры штаба «Мы вместе – Севастополь», представители Российских Студенческих Отрядов, Российского союза молодежи, Молодой гвардии Единой России, а также волонтеры-медики.

В течение дня севастопольцы приносили на площадь продукты питания, средства гигиены и все то, что может понадобиться в первую очередь: воду, постельное белье и гигиенические принадлежности.

Сами севастопольцы отмечают, что участие в акции — это не просто отзывчивость, а проявление гражданской позиции.

По данным пресс-службы правительства Севастополя, в акции приняли участие порядка трех тысяч человек. Сбор завершился в 18.00. За несколько часов удалось собрать порядка 10 тонн гуманитарной помощи.

Во время сбора гуманитарной помощи севастопольцы устроили флешмоб: сформировали триколор в знак поддержки Президента Владимира Путина и всей России, после чего выстроились в символ поддержки Вооруженных сил России — Z.

Автомобили, которые вечером отправились в республики Донбасса, сопровождают волонтеры. На месте прибытия они помогут с раздачей продуктов питания и предметов первой необходимости.