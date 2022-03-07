Российские военнослужащие обеспечили доставку гуманитарной помощи в Херсонскую область

Более 140 тонн гуманитарной помощи доставлено в Херсонскую область Украины при содействии российских военнослужащих, сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

Более 140 тонн гуманитарной помощи доставлено в Херсонскую область Украины при содействии российских военнослужащих, сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

«Колонна с гуманитарным грузом прибыла в украинский город из Республики Крым. Безопасность передвижения и выдачи продуктовых наборов обеспечивали военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Гуманитарная помощь состояла из мясных и рыбных консервов, круп, растительного масла, бутилированной воды, хлебобулочных изделий и других продуктов первой необходимости

Продукты раздали местным жителям, точки выдачи были организованы в разных районах Херсона и в населенных пунктах, расположенных неподалеку от города.

В сообщении говорится, что «в ходе выдачи продовольственных наборов украинские националисты пытались устраивать провокации с целью помешать передаче гуманитарной помощи местному населению, а также стремились запугать людей, пришедших за продуктами. Благодаря умелым действиям и выдержке военнослужащих российской армии, удалось избежать нарушения общественного порядка, и каждый нуждающийся житель города Херсона смог получить гуманитарную помощь из России».