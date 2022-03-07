Программа поддержки внутреннего туризма возобновляется

Ростуризм возобновляет продажи поездок по стране с туристическим кешбэком. Купить тур или проживание в отеле с возвратом НДС можно будет с 15 марта до 1 мая. Отправляться в поездки можно с момента старта продаж и до 1 июля этого года, в круиз — с начала навигации до 1 июля.

Ростуризм возобновляет продажи поездок по стране с туристическим кешбэком. Купить тур или проживание в отеле с возвратом НДС можно будет с 15 марта до 1 мая. Отправляться в поездки можно с момента старта продаж и до 1 июля этого года, в круиз — с начала навигации до 1 июля.

Программа возобновлена по поручению Правительства РФ. Ее условия остаются прежние. Участвуют все без исключения регионы и поездки от 2 ночей. Оплачиваются поездки картами МИР — на нее автоматически в течение пяти дней возвращается 20% от стоимости поездки, максимум — 20 тысяч рублей. Количество поездок на одного человека в рамках программы не ограничено.

По оценкам большинства участников гостинично-туристической отрасли, программа привлекла новых туристов, которые ранее не планировали отдыхать внутри страны. Так, согласно экспертным оценкам, не менее 50% туристов, воспользовавшихся основным туристическим кешбэком, приняли решение отправиться в поездки по стране только благодаря программе.

Кешбэк повысил доступность путешествий по стране для семей с детьми. В среднем по программе на каждую транзакцию приходилось 2,2 человека — четверть из которых — дети.