Какие законы вступают в силу в марте

Индексация пенсий военным пенсионерам, ответственность за отсутствие диагностической карты, появление в законодательстве новых категорий жилья, борьба с мошенничеством в сфере благотворительности и другие законы первого месяца весны — в материале пресс-службы Государственной Думы РФ.

Индексация пенсий военным пенсионерам, ответственность за отсутствие диагностической карты, появление в законодательстве новых категорий жилья, борьба с мошенничеством в сфере благотворительности и другие законы первого месяца весны — в материале пресс-службы Государственной Думы РФ.

Индексация пенсий военным пенсионерам

Пенсии военным пенсионерам проиндексированы выше уровня инфляции — на 8,6 %. Ранее это было сделано для гражданских неработающих пенсионеров. Норма будет иметь обратную силу и заработает с 1 января 2022 года. Закон касается почти 2,6 млн человек.

Ранее аналогичным образом были увеличены пенсии гражданских неработающих пенсионеров.

1 марта

Ужесточение контроля оборота оружия

Запрещено приобретение, хранение, ношение и использование оружия тем, кто не прошел медосвидетельствование на наличие противопоказаний. В него войдут психиатрическое освидетельствование, а также анализы на наркотики и психотропные вещества.

Медосмотр надо будет проходить раз в пять лет тем, кто покупает оружие или уже владеет им. Пройти процедуру можно только в государственной или муниципальной организации.

Прием на работу инвалидов

Работодателям, у которых численность работников превышает 100 человек, законодательством субъекта РФ устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере от 2 до 4 % от среднесписочной численности работников.

Для работодателей, у которых численность работников составляет от 35 до 100 человек включительно, квота будет не более 3 %.

Охрана труда

Вступают в силу многочисленные изменения в ТК РФ, направленные на предупреждение травматизма на производстве и профзаболеваний. Вводятся новые понятия, права и обязанности для работодателей и работников. В частности, закреплены основные принципы обеспечения безопасных условий труда, запрет на работу в опасных условиях и право работника на получение информации об условиях и охране труда.

Личные фонды

В России можно будет создавать прижизненные личные фонды для управления имуществом и бизнесом. Учредитель сможет сам проконтролировать процесс создания фонда, отрегулировать его деятельность и минимизировать возможные риски.

Личный фонд также может создать нотариус после смерти гражданина в соответствии с завещанием — тогда он будет наследственным.

Ответственность за отсутствие диагностической карты

За управление автомобилем без диагностической карты вводится штраф в размере 2 тысяч рублей. В течение суток со времени первого нарушения за последующие штрафовать не будут.

Закон касается тех водителей, для которых техосмотр остался обязательным — водителей такси, автобусов и грузовиков. Людей, использующих транспорт в личных целях, штрафовать не будут.

В законодательстве появятся новые категории жилья

Вводятся понятия «дом блокированной застройки», «многоквартирный дом» и «малоэтажный жилой комплекс».

Раньше правовой статус некоторых типов жилья (таких как таунхаус или дуплекс) фактически не был определен. Они относятся к категории жилого дома, но имеют ряд особенностей, согласно которым не являются ни частными, ни многоквартирными. Это доставляло неудобство их владельцам.

Жилые дома на сельскохозяйственных землях

На земельных участках сельскохозяйственного назначения, принадлежащих крестьянским (фермерским) хозяйствам (КФХ) и используемых ими для своей деятельности, будет разрешено строить жилые дома.

На одном участке может быть один дом, в котором не более трех этажей и 500 кв. м. При этом площадь застройки должна быть не более 0,25 % от площади земельного участка.

Госмониторинг сельскохозяйственных земель

В России появится реестр сельскохозяйственных земель. Это позволит своевременно выявлять изменения их состояния, оценивать их, информационно обеспечивать государственный земельный надзор, осуществлять профилактику правонарушений.

Вести реестр будет Минсельхоз России. Паспорт земельного участка его собственники, землепользователи, землевладельцы и арендаторы смогут получить бесплатно.

Федеральные медицинские реестры

Медицинские документы о рождении и смерти включат в соответствующие федеральные реестры. Их можно будет получить не только на бумаге, но и в электронном формате.

Сведения в реестры будут вносить медорганизации.

Обращение с опасными отходами

Компании, в результате деятельности которых образуются отходы I и II классов опасности и которые не имеют собственных мощностей по их переработке, обязаны передавать их для утилизации федеральному экологическому оператору — компании «Росатом». Все операции с этими отходами должны учитываться в Федеральной государственной информационной системе по обращению с отходами I и II класса опасности (ФГИС ОПВК).

Продукция с улучшенными характеристиками

Вводятся понятия «сельскохозяйственная продукция с улучшенными характеристиками», «продовольствие с улучшенными характеристиками» и «промышленная и иная продукция с улучшенными характеристиками». При производстве такой продукции, например, запрещается применение клонирования и методов генной инженерии и т. д. Также предусмотрено использование повторно перерабатываемой или биоразлагаемой упаковки.

Сертификация для производителей такой продукции будет добровольной. Данные о них будут вноситься в специальный единый реестр. Поддержка производителей такой продукции будет включена в перечень направлений государственной поддержки.

Борьба с мошенниками в сфере благотворительности

За использование ящиков для благотворительных сборов лицом, которое не имеет права на такую деятельность, и за несоблюдение требований к установке и использованию таких ящиков появится административная ответственность. Максимальное наказание — штраф до 50 тыс. рублей.

22 марта

Оценка финансового риска

Банки будут оценивать, насколько сомнительные операции проводят их клиенты, и относить их к группе риска совершения подозрительных операций. Если риск большой, то будут ограничения. Подозрительными являются операции, которые предположительно совершаются для легализации преступных доходов и финансирования терроризма.

Закон позволит уменьшить нагрузку на добросовестных предпринимателей и количество сомнительных операций.