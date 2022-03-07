Главная угроза дикой природе Крыма — бродячие собаки

Сотрудники Объединенной дирекции ООПТ «Заповедный Крым» подвели итоги ежегодных зимних учетов, рассказав, как за год поменялся состав фауны трех заповедников и причину этих изменений.

Сотрудники Объединенной дирекции ООПТ «Заповедный Крым» подвели итоги ежегодных зимних учетов, рассказав, как за год поменялся состав фауны трех заповедников и причину этих изменений.

В Ялтинском горно-лесном заповеднике отмечена положительная динамика популяций всех копытных: кабанов, косуль европейских и оленей благородных. Экологи связывают это с должным режимом охраны, отсутствием естественных хищников и массовых заболеваний внутри популяции, достаточной кормовой базой и проведением подкормки.

В Ялтинском горно-лесном и Казантипском заповедниках отмечено сокращение популяций зайцев-русаков, лис, фазанов и др. Причина — безнадзорные животные, а именно — бродячие собаки. Дирекция «Заповедного Крыма» подготовила обоснования решения данной проблемы. После рассмотрения проблемы на научно-техническом совете учреждения, документы будут направлены в Минприроды России и Госкомветеринарии Республики Крым.

Частичное снижение численности зайцев и фазанов на территории Казантипского заповедника экологи связывают с появлением на полуострове нового хищника — шакала. Но считают, что гораздо большую опасность представляют собаки, регулярно посещающие заповедник со стороны с.Мысовое.

Все учитываемые представители фауны Опукского заповедника показали положительную динамику численности, особенно — фазаны и серые куропатки. Количество хищников — лис и волков — колеблется в пределах допустимой нормы.

«Мы очень обеспокоены увеличением количества бродячих собак в Республике, ведь почти все они — плоды безответственности людей… Просим каждого задуматься об этом и не становиться косвенной причиной сокращения фауны дикой природы», — говорится в сообщении дирекции «Заповедного Крыма».

Справка

Объединенная дирекция особо охраняемых природных территорий «Заповедный Крым» осуществляет управление государственными природными заповедниками «Казантипский», «Лебяжьи острова», «Опукский», «Ялтинский горно-лесной» и государственными природными заказниками федерального значения «Каркинитский», «Малое филлофорное поле».

Красная книга Республики Крым в редакции 2016 года включает 370 видов животных, 15 из которых находятся под угрозой вымирания. Заповедники, национальные парки и другие виды особо охраняемых природных территорий призваны сохранять биоразнообразие нашей планеты, но вклад каждого из нас не менее важен для охраны природы.