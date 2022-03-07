Для Украины подготовлено свыше 13 тысяч тонн гуманитарной помощи

Свыше 13 тысяч тонн гуманитарной помощи уже подготовлено для жителей Украины, сообщили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине, созданном на базе Национального центра управления обороной РФ.

Свыше 13 тысяч тонн гуманитарной помощи уже подготовлено для жителей Украины, сообщили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине, созданном на базе Национального центра управления обороной РФ.

«Федеральными органами исполнительной власти совместно с субъектами России от Калининграда до Камчатки, различными общественными организациями, патриотическими движениями подготовлено уже более 13,5 тыс. тонн гуманитарных грузов», — цитирует сообщение ТАСС.

По данным штаба, наиболее активно в эту работу включились МЧС России, Минпромторг, Росреестр и Росрезерв, Тульская, Московская, Ярославская, Белгородская, Воронежская, Курская и Ростовская области, а также Республика Крым.

По данным на 6 марта, на Украину уже доставлено 557 тонн гуманитарного груза, проведено 80 гуманитарных акций в 123 населенных пунктах Запорожской, Киевской, Харьковской и Херсонской областей, а также в Донецкой и Луганской народных республик, в том числе за истекшие сутки проведено 18 гуманитарных акций, в ходе которых мирному населению освобожденных районов передано 60 тонн предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания.

На воскресенье, 6 марта были спланированы и проведены 28 гуманитарных акций в Киевской области, Донецкой и Луганской народных республиках, в ходе которых гражданскому населению переданы 323 тонны предметов первой необходимости.