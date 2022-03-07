Арестован мужчина, хранивший дома тротиловую шашку

Управлением ФСБ России по Республике Крым и Севастополю пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, причастного к незаконному обороту средств поражения.

УФСБ России по Крыму и Севастополю

Управлением ФСБ России по Республике Крым и Севастополю пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, причастного к незаконному обороту средств поражения.

Установлено, что житель Севастополя, 1980 года рождения, сторонник украинских националистов, хранил по месту своего проживания тротиловую шашку общей массой более 590 граммов.

Следственным отделом УФСБ в отношении гражданина возбуждено уголовное дело за незаконное хранение взрывного устройства, а решением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от шести до восьми лет, говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.