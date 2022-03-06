На пл.Нахимова пройдет акция по сбору гуманитарной помощи

В воскресенье, 6 марта, в Севастополе пройдет социальная акция «Своих не бросаем». С 13.00 до 18.00 на пл.Нахимова все желающие смогут принести гуманитарную помощь для беженцев и жителей ДНР и ЛНР.

В воскресенье, 6 марта, в Севастополе пройдет социальная акция «Своих не бросаем». С 13.00 до 18.00 на пл.Нахимова все желающие смогут принести гуманитарную помощь для беженцев и жителей ДНР и ЛНР.

На время проведения акции на площади будет ограничена остановка и стоянка транспорта.

По словам руководителя волонтерского штаба Виктории Кашляковой, в первую очередь требуется детское питание, памперсы, гигиенические средства, вода, постельное белье, канцелярские принадлежности.

«Нужны продукты питания длительного хранения: макароны, крупы, консервы, сахар, чай, печенье. К нам на горячую линию поступает много звонков, поэтому мы решили провести такую масштабную акцию на площади, чтобы привлечь внимание многих людей», — рассказала В.Кашлякова.

Севастопольцы и предприниматели собирают гуманитарную помощь не только для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Продукты питания и предметы первой необходимости также остаются в городе для самостоятельно прибывших беженцев.

Напомним, первая машина с гуманитарной помощью отправилась из Севастополя в Ростовскую область 21 февраля – тогда было собрано 25 тонн продуктов питания и предметов первой необходимости для беженцев из ЛНР и ДНР.

Штаб «Мы вместе – Севастополь» находится по адресу ул.Ленина, 39. Консультацию можно получить по телефонам: 8 (8692) 227-227, +7 (978) 625-45-63, +7 (978) 256-11-01.