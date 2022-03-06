Карты VISA и MasterCard российских банков продолжат работать в России

Все карты международных платежных систем VISA и MasterCard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России в обычном режиме до истечения срока их действия, сообщил Банк России 6 марта.

Все карты международных платежных систем VISA и MasterCard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России в обычном режиме до истечения срока их действия, сообщил Банк России 6 марта.

Операции по этим картам обрабатываются внутри страны в Национальной системе платежных карт, и санкции на них не влияют.

«Средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны. Держатели этих карт в России смогут проводить операции в банкоматах, расплачиваться картами, делать переводы с карты на карту. При этом трансграничные операции по картам VISA и MasterCard будут недоступны. Это касается как оплаты покупок в иностранных интернет-магазинах, так и использования этих карт за рубежом», — говорится в сообщении регулятора.

Выезжающим за границу Центробанк рекомендует брать с собой наличную валюту и карту «Мир» для тех стран, где она принимается. На сегодняшний день это Турция, Вьетнам, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия.

Заявления Банка России сделано в связи с решением международных платежных систем Visa и Mastercard ограничить свою работу в РФ в ближайшие дни.

Россияне для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом могут оформить кобейджинговую карту «Мир-UnionPay», она работает в РФ и еще 180 странах, сообщили в Национальной системе платежных карт.

Национальная платежная система

Поводом для создания национальной платежной системы в России стала аналогичная ситуация. Visa и Mastercard в марте 2014 года остановили обслуживание платежных операций клиентов банка «Россия», СМП-банка и их «дочек» из-за санкций США. В декабре 2014 года Visa и Mastercard прекратили обслуживание банковских карт в Крыму и Севастополе. Их работа на полуострове возобновилась в апреле 2015 года.

Тогда в России заявили о необходимости создать российскую систему, способную обеспечивать бесперебойные внутренние расчеты.

В июле 2014 года была создана Национальная система платежных карт (НСПК), ставшая оператором платежной системы «Мир». 100% акций НСПК принадлежат Банку России.