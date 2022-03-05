Самолеты на юг не летают до 14 марта

Режим временного ограничения полетов в аэропорт «Симферополь» снова продлен, теперь до 14 марта.

Режим временного ограничения полетов в аэропорт «Симферополь» снова продлен, теперь до 14 марта.

Как сообщалось, с 24 февраля работа 12 аэропортов в южных городах России временно приостановлена — это аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа, Симферополя. Сначала ограничение действовало до 2 марта, позже его продлили до 8-го.

Для обеспечения транспортной доступности Крымского полуострова АНО «Единая транспортная дирекция» начала перевозки по «единому» билету с использованием автобусного и железнодорожного транспорта. Была увеличена провозная емкость железнодорожного и автобусного транспорта.

Подробная информация об альтернативных маршрутах и телефоны «горячих» линий размещены на сайте аэропорта Симферополь в разделе пресс-центр.

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ ограничить рейсы за рубеж. Полеты над остальной территорией России отечественных авиакомпаний продолжаются без ограничений.