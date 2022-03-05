Прокуратура разбирается с отравлением собак в парке Победы

Кто отравил животных, пока не установлено, но уборку в парке начали делать каждый день.

Кто отравил животных, пока не установлено, но уборку в парке начали делать каждый день.

Проверку доводов, изложенных в публикациях СМИ об отравлении животных на территории парка Победы в Севастополе, провела прокуратура.

Установлено, что 12 февраля в полицию поступило заявление об обнаружении в парке умерших животных. С места происшествия изъяты и направлены на экспертизу трупы двух бродячих собак. Также приняты заявления от двух владельцев собак, которые сообщили, что после прогулки в парке их питомцы плохо себя почувствовали и скончались, несмотря на оказанную ветеринарную помощь.

Прокуратура контролирует ход процессуальной проверки по данному факту, которая в настоящее время не завершена. Изъяты записи с камер видеонаблюдения.

Ответственным за организацию санитарной очистки территории парка Победы является ГБУ «Парки и скверы», которым заключен договор на оказание услуг по санитарному содержанию территорий парков с ООО «Предприятие Чистый город».

В связи с ненадлежащим проведением уборки прокурором Гагаринского района Севастополя руководителю ГБУ «Парки и скверы» внесено представление.

С 12 по 28 февраля произведилксь ежедневная уборка территории парка, в том числе путем сбора мусора с зеленых зон. Иных фактов отравления собак в Севастополе, в том числе на территории парка Победы, не зарегистрировано.