Объекты госпрограммы развития Крыма проверят на импортные составляющие

Строительство объектов, которое запланировано по госпрограмме социально-экономического развития Крыма и Севастополя, необходимо проанализировать на наличие импортных составляющих. В случае необходимости следует оперативно поменять проектные решения.

Строительство объектов, которое запланировано по госпрограмме социально-экономического развития Крыма и Севастополя, необходимо проанализировать на наличие импортных составляющих. В случае необходимости следует оперативно поменять проектные решения.

Такое поручение дал вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя, сообщает ТАСС.

«Говоря о ходе реализации государственной программы „Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя“, Марат Хуснуллин поручил провести ревизию объектов программы на предмет импортных составляющих и в случае необходимости оперативно менять проектные решения», — говорится на сайте кабмина.

Также в Крыму и Севастополе нужно разработать систему, которая увеличит темпы привлечения инвестиций, сказал М.Хуснуллин. Кроме того, вице-премьер заявил о необходимости в ускоренном режиме завершить восьмой этап трассы «Таврида» и ее съезды. Он поручил Главгосэкспертизе совместно с Минстроем проанализировать все проектные решения, которые применяются на объектах.

Госпрограмма социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя принята в январе 2019 года. Весной правительство России продлило программу до 2025 года. Объем бюджетных ассигнований на 2022–2025 годы составит более 526 млрд рублей.

Целями госпрограммы развития Крыма и Севастополя после утверждения правительством РФ в 2022 году ее новой структуры стали создание комфортных условий для 2,5 млн жителей полуострова и сокращение уровня безработицы до 4,9%.