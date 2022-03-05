Дополнительный поезд из Крыма в Москву остается в расписании до 15 марта

Оператор поездов "Таврия" компания «Гранд сервис экспресс» продлила курсирование дополнительного поезда сообщением Симферополь – Москва до 15 марта.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Курирование дополнительного поезда ранее предполагалось до 10 марта, но Росавиация продлила запрет на полеты на юге России до 14 марта.

«Гранд сервис экспресс» продлевает до 15 марта 2022 года курсирование дополнительного поезда «Таврия» № 195/196 сообщением Москва — Симферополь», — говорится в сообщении.

С четверга, 24 февраля, Россия закрыла часть своего воздушного пространства на юге страны для гражданских самолетов на фоне проведения специальной военной операции.