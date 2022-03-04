Задержали двух жителей Байдарской долины, подозреваемых хищении забора

Предварительная сумма причиненного ущерба составила почти полмиллиона рублей.

Житель Москвы приобрел земельный участок в Байдарской долине, оградил его забором из металлических профилированных листов и уехал. Поскольку владелец отсутствовал длительное время, на оставленный без присмотра участок обратили внимание два злоумышленника. Они тайком демонтировали ограду и продали, а вырученные преступным путём деньги потратили на свои нужды.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых — 33-летнего и 20-летнего местных жителя.

В отношении подозреваемых следственным отделом ОМВД России по Балаклавскому району возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.