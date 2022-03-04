Новости Севастополя

Задержали двух жителей Байдарской долины, подозреваемых хищении забора

Предварительная сумма причиненного ущерба составила почти полмиллиона рублей.

Предварительная сумма причиненного ущерба составила почти полмиллиона рублей.

Житель Москвы приобрел земельный участок в Байдарской долине, оградил его забором из металлических профилированных листов и уехал. Поскольку владелец отсутствовал длительное время, на оставленный без присмотра участок обратили внимание два злоумышленника. Они тайком демонтировали ограду и продали, а вырученные преступным путём деньги потратили на свои нужды.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых — 33-летнего и 20-летнего местных жителя.

В отношении подозреваемых следственным отделом ОМВД России по Балаклавскому району возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

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