Севастопольцы приняли участие в автопробеге в поддержку Президента

Акцию в поддержку спецоперации на территории Украины и Владимира Путина провели в Севастополе 3 марта. Как сообщили в пресс-службе правительства города, в автопробеге приняли участие более 400 автомобилей, которые стартовали сразу по трем маршрутам.

Акцию в поддержку спецоперации на территории Украины и Владимира Путина провели в Севастополе 3 марта. Как сообщили в пресс-службе правительства города, в автопробеге приняли участие более 400 автомобилей, которые стартовали сразу по трем маршрутам.

Первая колонна проследовала от Сапун-горы к пл.Нахимова. Там автомобилисты возложили цветы к мемориалу героической обороны Севастополя 1941-1942 годов.

Второй маршрут пролегал от СОК им.200-летия Севастополя в сторону парка Победы и завершился возложением цветов к закладному камню «Севастопольским добровольцам, погибшим за Русский мир».

Третья колонна стартовала от села Гончарное и прошла по селам Байдарской долины,.

Организаторами акции выступили общественные организации «Блокпост Севастополь», «Самооборона «Севастополь без фашизма» и АНО «Долина».

«Мы знаем, что в сети сейчас много фейков, поэтому мы решили поддержать Президента и наших ребят – провести автопробег и запустить эти ролики по всему миру. Кроме этого, мы хотим сказать всей нашей стране, что не нужно пугаться санкций, потому что мы с ними живем восемь лет и у нас все хорошо», — приводится в сообщении пресс-службы правительства города слова председателя организации «Блокпост Севастополь» Ивана Крыжанивского.