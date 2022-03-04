Пособие на погребение увеличили на 8,4%

Выплаты на погребение умерших в 2022 году увеличили на величину инфляции.

Выплаты на погребение умерших в 2022 году увеличили на величину инфляции.

Постановление об этом принято 3 марта на заседании правительства Севастополя.

— В 2022 стоимость услуг на погребение увеличивается на 8,4%. Стоимость услуг, предоставляемых по гарантированному перечню услуг на погребение умерших на территории Севастополя, устанавливается в размере 6 905 рублей, стоимость услуг, предоставляемых согласно перечню умерших, не имеющих супругов, близких родственников и иных законных представителей, устанавливается на уровне 6 748 рублей, — доложил и.о. директора департамента труда и социальной защиты населения Петр Горбачёв.