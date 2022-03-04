Обнаружены тайники с оружием и взрывчаткой

Сотрудниками УФСБ России по Республике Крым вблизи населенных пунктов Симферопольского и Ленинского районов полуострова обнаружены тайники с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

УФСБ России по Крыму и Севастополю

Сотрудниками УФСБ России по Республике Крым вблизи населенных пунктов Симферопольского и Ленинского районов полуострова обнаружены тайники с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Из тщательно замаскированного строительным мусором тайника эксперты-взрывотехники извлекли две металлические канистры с зарядом из тротиловых шашек. Общий вес взрывчатого вещества составил 20 кг. Также обнаружена металлическая труба, заваренная стальной пластиной, начиненная зарядом из тротиловых шашек, общим весом 8,5 кг.

В схронах также находились восемь штатных электродетонаторов, два инициирующих средства и противотанковая мина, общим весом 9,6 кг.

Следственным отделом управления по факту обнаружения средств поражения возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.222.1 и ч.1 ст.223.1 УК РФ. Проводятся мероприятия по розыску и установлению лиц, причастных к созданию данных схронов, сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.