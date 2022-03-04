Обещали восстановить права 400 обманутых дольщиков

На заседании правительства Севастополя 3 марта принято постановление о восстановлении прав четырех сотет дольщиков строящихся многоквартирных домов, строительство которых было начато до 2014 года.

На заседании правительства Севастополя 3 марта принято постановление о восстановлении прав четырех сотет дольщиков строящихся многоквартирных домов, строительство которых было начато до 2014 года.

Проект документа представил директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов. Это станет возможно за счет выделения федеральных средств, при софинансирования из бюджета города.

По словам И.Гапицонова, в 2021 году правительством Севастополя был создан Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства для оказания мер поддержки 1756 пайщикам, чьи права были нарушены при строительстве семи многоквартирных жилых домов, возведение которых было начато до 17 марта 2014 года и застройщики которых на сегодня признаны банкротами.

Он также сообщил, что с момента создания фонда была проделана работа по восстановлению проектно-сметной документации, актуализации технических условий присоединения к инженерным сетям, сформирована стоимость завершения строительства и ввода в эксплуатацию трех объектов жилищно-строительных кооперативов.

— После принятия данных изменений департаментом капитального строительства будет заключено соглашение с подведомственным учреждением Минстроя России Публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» для осуществления финансирования, достройки и ввода в эксплуатацию трех объектов строительства — по улицам Острякова, 244, Степаняна,9a и проспекта Победы, 29а, — сообщил глава капстроя.

Тем самым он анонсировал решение вопроса передачи квартир 400 гражданам-участникам долевого строительства.

Ввести три дома в эксплуатацию планируется уже в этом году.