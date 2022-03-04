3D-модели органов человека помогут травматологам

В Крымском федеральном университете восстанавливают 3D-модели органов человека по снимкам компьютерной томографии (КТ). Это помогает врачам-травматологам подробно изучить характер патологии, выбрать оптимальную методику оперативного вмешательства и максимально точно подобрать размер металлоконструкций.

В Крымском федеральном университете восстанавливают 3D-модели органов человека по снимкам компьютерной томографии (КТ). Это помогает врачам-травматологам подробно изучить характер патологии, выбрать оптимальную методику оперативного вмешательства и максимально точно подобрать размер металлоконструкций.

«Для лечения патологии костей применяют различные металлоконструкции, которые рассчитаны на среднестатистические анатомические показатели и не моделируются индивидуально для каждой патологии, что является достаточно весомой проблемой, так как их необходимо выбирать и моделировать непосредственно во время операции. Если операция не экстренная, можно успеть подготовить 3D-модель, и с ее помощью заранее подобрать и примерить подходящие металлоконструкции», — рассказал пресс-службе КФУ руководитель лаборатории «ФабЛаб» Крымского федерального университета, кандидат медицинских наук Владимир Овчаренко.

По его словам, в лабораторию «ФабЛаб» уже обратились травматологи из симферопольской больницы. К ним поступил пациент, который после ДТП долго лежал в реанимации. В результате переломы костей таза срослись неправильно, и теперь, когда стала возможной операция, врачи хотят максимально к ней подготовиться. Специалисты лаборатории с помощью специального программного обеспечения сделали реконструкцию 3D-модели тазовой кости по КТ-снимкам и распечатали ее с размерами, точно соответствующими оригиналу.

«Используя данную 3D-модель, можно предоперационно определить объем и этапы оперативного лечения с точным предварительным моделированием металлоконструкций согласно индивидуальным анатомическим особенностям сегмента, что значительно сократит время проведения операции. В свою очередь это уменьшит время пребывания пациента под наркозом, снизит объём кровопотери, а также снизит риск послеоперационных осложнений», — подчеркнул врач-травматолог Ибраим Абибуллаев.

В дальнейшем подобные модели могут служить муляжом как архив тяжелой или редкой патологии и как учебное пособие для студентов и врачей.