За стоянку в аэропорту из-за отмены рейсов денег не возьмут

Администрация аэропорта «Семферополь» сообщила об отмене платы за парковку тем пассажирам, которые не смогли вовремя прилететь из-за отмены авиасообщения.

Администрация аэропорта «Семферополь» сообщила об отмене платы за парковку тем пассажирам, которые не смогли вовремя прилететь из-за отмены авиасообщения.

Оплата долгосрочной парковки для пассажиров аэропорта «Симферополь», которые не смогли вовремя вернуться после 24 февраля, начисляется с момента въезда транспортного средства и до указанной в авиабилете даты и времени прибытия рейса. За последующие дни простоя плата взиматься не будет.

Для перерасчета стоимости парковки, пассажиру необходимо иметь при себе любой документ (билет, маршрутную квитанцию, справку от авиакомпании или агента) с информацией о дате и времени прибытия в аэропорт «Симферополь». А также документы на припаркованное транспортное средство.

В случае, если автовладелец оплатил полную стоимость парковки в период ограничения полетов, копии перечисленных документов необходимо отправить на электронный адрес sip-office@sipair.org вместе с заявлением о возврате денежных средств, составленным в свободной форме.

Телефон для справок: 8 (978) 921-19-44.