Утвердили границы зон охраны нескольких объектов культуры

Границы зон охраны, а также использования земель и требований к градостроительным регламентам на территории объектов культурного наследия, находящихся в центре Севастополя, приняты 3 марта на заседании правительства Севастополя.

Границы зон охраны, а также использования земель и требований к градостроительным регламентам на территории объектов культурного наследия, находящихся в центре Севастополя, приняты 3 марта на заседании правительства Севастополя.

Как доложила руководитель Севнаследия Ирина Масликова, речь идет о «федерального значения «Ансамбле мемориального комплекса памятников обороны города Севастополя в 1984-1985 годах «Исторический бульвар» военного инженера О.И. Энберга (Севастополь, Исторический бульвар), памятниках регионального значения «Казармы 50-го Белостокского пехотного полка 13-й пехотной дивизии конца XIX – середины XX веков», что по улице Николая Музыки,1 и 3), «Базовый Матросский клуб» (площадь Ушакова,1), «Дом Корнеева» (улица 4-я Бастионная,11)».

По словам И.Масликовой, документ регламентирует требования к хозяйственной деятельности, в том числе к благоустройству, устройству дорог и тротуаров, возможности капитального строительства.

На вопрос губернатора о Малаховом кургане, она отметила, что рассчитывает на утверждение границ зоны охраны в течение ближайших двух месяцев.

И не только Малахова кургана — по ее информации, в течение полугода планируется утвердить несколько десятков охранных зон.

Напомним, что реконструировать Исторический бульвар начали в 2018 году, и несмотря на многочисленные обещания и срок завершить объект в 2020 году, не закончили начатое до сих пор.

Полной ясности, что происходит и куда делись выделенные Минкультом деньги на реконструкцию, у севастопольцев нет.