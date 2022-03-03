Установят мемориальную доску Юрию Лужкову

На здании Дома Москвы установят мемориальную доску государственному деятелю Юрию Лужкову. Решение об этом принято 3 марта на заседании правительства Севастополя.

На здании Дома Москвы установят мемориальную доску государственному деятелю Юрию Лужкову. Решение об этом принято 3 марта на заседании правительства Севастополя.

По словам директора департамента культуры Ирины Романец, в адрес департамента поступило на рассмотрение предложение Фонда Юрия Лужкова об установке мемориальной доски на фасаде здания по адресу: ул.Нахимова, 1. Решение принято в соответствие с постановлением правительства Севастополя №733-ПП «О порядке установки произведений монументального искусства мемориальных досок на территории Севастополя».

Как сообщила И.Романец, все документы фонда подготовлены в полном объеме и рассмотрены, принято положительное решение.

После рассмотрения документы были переданы в архитектурно-художественный совет города, а в феврале состоялось заседание комиссии.

— Были предложены четыре варианта мемориальных досок, из которых был выбран один, это художественная работа известного скульптора Щербакова, — сообщила директор департамента.