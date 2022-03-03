Предлагают обсудить планировку улицы Капитанской

На сайте правительства Севастополя опубликовано оповещение о начале общественных обсуждений документации по планировке территории линейного объекта «Реконструкция ул. Капитанская в рамках реализации мероприятий по созданию парка Музейно-мемориального комплекса защитникам Севастополя в 1941-1942 г.г.».

На сайте правительства Севастополя опубликовано оповещение о начале общественных обсуждений документации по планировке территории линейного объекта «Реконструкция ул. Капитанская в рамках реализации мероприятий по созданию парка Музейно-мемориального комплекса защитникам Севастополя в 1941-1942 г.г.».

Информационные материалы размещены на официальных сайтах sev.gov.ru и dag.sev.gov.ru.

Что хотят сделать

Речь идет о проекте планировки и проекте межевания территории линейного объекта, включающего реконструкцию улиц Капитанская, Катерная, Амурская, строительство новых сооружений и коммуникаций для обслуживания дороги, включая организацию поверхностного водоотвода и очистку поверхностного стока, освещение, а также строительство тепловых сетей в районе мыса Хрустальный.

Общая площадь разработки градостроительной документации - 26 га.

Проект необходимо выполнить в два этапа: на площади 12 га и на площади 14 га.

Границы территории по 1 этапу включают улицы Карантинная (от пересечения ее с улицей Салтыкова-Щедрина), Катерная (до въезда на территорию Береговой батареи № 10), Капитанская (до территории Артиллерийской бухты), Амурская (до проектируемого въезда на территорию Академии хореографии).

Реконструкция также предполагает расширение проезжей части улиц, устройство тротуаров, строительство кольцевой развязки в районе набережной Примирения.

Кроме того, предусмотрено строительство пяти подпорных стен на улице Капитанская и еще одной на улице Амурская.

Для реализации всего перечисленного предполагается установление зоны планируемого размещения линейного объекта – тепловых сетей от проектируемой котельной в районе мыса Хрустальный до точек подключения потребителей: «Хореографическая академия», «Театр оперы и балета», «Музейный комплекс».

Изымут 20 земельных участков

Для реализации перечисленного редполагается изъятие полностью или частично двадцати земельных участков.

Интересно, что среди них есть особый земельный участок с кадастровым номером 91:03:001001:419. Именно на нем расположено здание знаменитого «овощного магазина», это также место расположения взорванной в 2014 году шестнадцатиэтажки.

Также любопытно, что в отношении ряда участков уже установлен запрет на совершение регистрационных действий, а в отношении участка 91:03:001001:419 — арест.

Как сообщили «Севастопольской газете» в департаменте архитектуры и градостроительства, согласно существующему законодательству, наличие на земельном участке обременения не является препятствием для установления публичного сервитута.

Что касается участка с кадастровым номером 91:03:001001:419, то для него, как сообщается, решение будет выработано отдельно.

Вероятно, последнее станет возможным после утверждения нормативов градостроительного проектирования города Севастополя (НГП), а также правил Землепорльзования и застройки (ПЗЗ), обсуждение которых проводятся департаментом архитектуры и градостроительства до 15 апреля.

Как обсуждать

Подавать предложения и замечания по пларнировке улицы Капитанская предлагают до 15 марта круглосуточно (дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции).

Консультирование посетителей экспозиции – в рабочие дни с 09.00 до 17.00.

Также оговорено, что предложения и замечания, касающиеся проекта, участники общественных обсуждений вправе подавать:

- посредством информационной системы (раздел «Общественные обсуждения» на сайте dag.sev.gov.ru);

- в письменной форме (с 09.00 до 17.00) по адресу ул. Рабочая 5а;

- посредством записи в книге (журнале) учета предложений и замечаний посетителей экспозиции.

Замечания и предложения вносятся участниками общественных обсуждений с указанием наименования проекта и четкой формулировкой сути замечания или предложения.

Правообладателям земельных участков, намеченных к изъятию, а также расположенных на них объектов капстроительства, предлагают представить сведения из Единого государственного реестра недвижимости и иные правоустанавливающие документы.